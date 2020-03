Coronavirus in Campania, terza vittima in Irpinia: è una donna di 69 anni

Altra vittima da coronavirus in Campania: è la 15esima in due settimane. Ed è la terza in Irpinia. Si tratta di una donna di 69 anni di Ariano Irpino, residente nel Rioen San Pietro. Il decesso è avvenuto all’ospedale Moscati di Avellino.

Irpinia, c’è la terza vittima da coronavirus

La donna era ricoverata dall’undici marzo, quando era giunta in ospedale in precarie condizioni e difficoltà respiratorie. Sottoposta al test, era risultata positiva al virus ed aveva già una serie di patologie. Era ricoverata nell’unità operativa di anestesia e rianimazione della struttura avellinese. Una donna umile e generosa, così viene descritta dagli abitanti nel rione. Ariano è uno dei cinque centri che il governatore Vincenzo De Luca ha messo in quarantena. Nella cittadina irpina, infatti, si contano più di venti persone contagiate.

La donna soffriva di diabete. E’ la terza vittima in Irpinia per Covid-19 che va ad aggiungersi al 66enne sempre di Ariano Irpino e al 73enne di Mirabella Eclano. In tutti e tre i casi i pazienti erano già affetti da una serie di patologie. Nella gionata di oggi sono stati effettuati nuovi tamponi a domicilio che vanno ad aggiungersi agli oltre venti di ieri. Un medico risulta intubato a Caserta in condizioni serie e tra gli interventi del 118 nel pomeriggio il trasferimento di una suora da Ariano ad Avellino. Nel frattempo i contagi complessivi in Regione salgono a 486.