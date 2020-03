Napoli, non solo coronavirus: Ilaria torna a casa dopo il trapianto di cuore

Mentre si rincorrono le notizie drammatiche sull’emergenza coronavirus, arriva una bella notizia da Marcianise. Ilaria, la bimba di 11 anni sottoposta a un trapianto di cuore meno di un mese fa, è tornata a casa.

Marcianise, Ilaria torna a casa dopo il trapianto di cuore

A dare la notizia è l’ex sindaco della città alle porte del capolugo casertano, Antonello Velardi. La bambina ha vissuto per un anno attaccata ad una macchina sostitutiva. “Ilaria è arrivata a casa poco prima delle 15, nella tarda mattinata è stata dimessa dall’ospedale Monaldi – spiega Velardi – dove era ricoverata e dove il 18 febbraio scorso era stato sottoposta al trapianto dall’equipe guidata dal cardiochirurgo giuglianese Andrea Petraio”.

Ilaria è a casa con i genitori e con la sorellina. Il dottore Petraio l’aveva sistemata in una stanza del reparto, dopo che era uscita dalla sala di rianimazione, e l’aveva blindata perché nel frattempo era sopraggiunta l’emergenza coronavirus. Gli sviluppi degli ultimi giorni hanno indotto il primario ad allontanare Ilaria e farla trasportare a casa, in un ambiente completamente protetto. Ovviamente non potrà avere contatti con nessuno.

“Nel buio di questi giorni la notizia è una luce – scrive su Facebook Velardi -. Sono felicissimo, è la vittoria della speranza sulla disperazione. E’ la vittoria della volontà, della tenacia. E’ un messaggio per tutti noi: dopo la tempesta c’è sempre la quiete, c’è l’arcobaleno. Un grande grazie, grande quanto il mondo, ai medici, agli infermieri, agli angeli del Monaldi Forza Ilaria! Stai vincendo, hai vinto. Un abbraccio da tutti noi: un giorno riusciremo a festeggiare tutti insieme”.