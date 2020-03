Giugliano, contagio da coronavirus in crescita: 14 i casi accertati

Sale il bilancio ufficiale dei contagiati da coronavirus a Giugliano in Campania. Sono 14 persone, di cui 10 uomini e 4 donne. Tre pazienti sono ricoverati al Cotugno mentre tutti gli altri sono in quarantena domiciliare.

Giugliano, 14 casi di coronavirus

La maggior parte dei contagiati sono concentrati nel centro storico ma alcuni anche in fascia costiera. Sono quasi tutti soggetti sopra i 60 anni ma c’è anche qualche giovane. Si tratta di un bilancio purtroppo in crescita, favorito dalla presenza di numerosi assembramenti e dal mancato rispetto delle disposizioni governative sul coronavirus. Finoa pochi giorni fa l’unico caso di positività al coronavirus a Giugliano era quello dell’informatore farmaceutico di 38 anni, poi guarito.

Controlli della Polizia Municipale

Non si fermano i controlli della Polizia Municipale diretti dalla comandante Maria Rosaria Petrillo. I caschi bianchi rivelano ancora la presenza di molta molta gente in strada. In media vengono controllate circa 40 persone ad ogni turno. Ieri uno è stato beccato a bordo di uno scooter con amico da Miano e ha risposto: “Sono uscito a fare una passeggiata”. Stamattina a via Ripuaria gli agenti della Municipale hanno anche scoperto un autosalone aperto contro le norme, durante i controlli è emerso che era abusivo.