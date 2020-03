Stasera in tv: quali sono i programmi e film in onda martedì 17 marzo

In queste settimane di emergenza Coronavirus, sono stravolti i palinsesti televisivi. Sono molti i programmi sospesi, come Domenica In, Vieni da Me, La Prova del cuoco, Porta a Porta. Ma vediamo cosa c’è stasera in tv, martedì 17 marzo.

Tra i programmi di stasera c’è “Pechino Express” su Rai Due e “Fuori dal coro” su Rete 4. Il reality game condotto da Costantino della Gherardesca è arrivato alla sesta puntata; il viaggio delle coppie rimaste in gara, registrato prima del diffondersi dell’epidemia del Coronavirus, continua in Cina. Nel programma d’approfondimento condotto da Mario Giordano, invece, ci si interroga sull’evolversi della situazione attuale.

Cosa fa stasera in tv, martedì 17 marzo

Stasera 17 marzo 2020 andrà in onda la commedia musicale “Ricomincio da noi” su Rai Uno e “Harry Potter e la camera dei segreti” su Italia Uno, la maratona iniziata ieri con una delle saghe più amate da grandi e piccini.

Rai Uno

21:25 – Ricomincio da noi (Film commedia)

Rai Due

21:o5 – Pechino Express (Reality game)

Rai Tre

21:45 – #cartabianca (Programma d’approfondimento)

Rai Movie

21:10 – Benvenuto Presidente! (Film commedia)

Rete 4

21:27 – Fuori dal coro (Programma d’approfondimento)

Canale 5

21:20 – Viaggio nella grande bellezza: il Vaticano (Programma d’approfondimento)

Insieme all’attore e conduttore televisivo Cesare Bocci, sarà possibile esplorare il Vaticano, ammirandone tutti gli spazi, anche quelli meno conosciuti e scoprendone i lati nascosti.

Italia Uno

21:20 – Harry Potter e la camera dei segreti (Film fantastico)

La5

21:10 – Nei miei sogni (Film commedia)

La7

21:15 – Di martedì (Programma d’approfondimento)

TV8

21:30 – Amore in linea (Film commedia)

Sky Cinema Uno

21:15 – Peppermint – L’angelo della vendetta (Film thriller)