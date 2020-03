Coronavirus: cambiano i palinsesti Rai, sospesi La Prova del Cuoco e Vieni da me

Palinsesti Rai. Anche la televisione italiana si sta adeguando al difficile momento che sta vivendo il paese. Per lasciare maggiore spazio all’informazione riguardante l’emergenza sanitaria attuale, Rai e Mediaset hanno infatti stravolto i propri palinsesti quotidiani sospendendo diversi programmi d’intrattenimento.

Mediaset già da qualche giorno ha deciso di sospendere Verissimo, Le Iene e Domenica Live; la Rai invece, dopo aver sospeso La Corrida, I Soliti Ignoti, Detto Fatto e L’Eredita ha deciso di interrompere anche la programmazione de La Prova del Cuoco e di Vieni da Me. Al loro posto verrà potenziata l’informazione con La vita in diretta e Storie Italiane.

Stravolti i palinsesti Rai: via La Prova del Cuoco e Vieni da me

L’emergenza da Covid-19 sta portando stravolgimenti nella vita di tutti gli italiani ed anche la televisione sta subendo cambiamenti non indifferenti: il direttore di Rai1 ha così deciso di sospendere diversi programmi di intrattenimento con lo scopo di aumentare e potenziare quelli di informazione.

Dopo la sospensione delle scorse settimane di programmi quali La Corrida, I soliti ignoti, Detto Fatto e L’eredità, da domani venerdì 13 marzo non andrà in onda nemmeno La Prova del Cuoco, che ha salutato oggi con un fiducioso “arrivederci” i suoi affezionati telespettatori; al suo posto andrà in onda Storie italiane, che si allunga occupando la fascia pre pranzo e terminando alle 13.20 circa.