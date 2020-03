Maratona Harry Potter su Italia 1: da stasera la saga in tv in prima serata su Italia 1

ROMA – Maratona di Harry Potter su Italia 1. La saga, tra le più famose al mondo, da questa sera, lunedì 16 marzo, andrà in onda ogni lunedì e martedì in prima serata su Italia 1 per tutto il mese di marzo e aprile.

Migliaia di potterhead (i fan di Harry Potter) hanno mandato email, lettere e messaggi social per reclamare a gran voce la maratona degli otto film della saga. E sono così stati accontentati. In prima serata il maghetto e i suoi compagni di Hogwarts tornano in scena.

Maratona Harry Potter Italia 1

La tradizionale maratona era in programma per inizio gennaio, ma all’improvviso e’ stata cancellata nello sconcerto dei tanti potterhead che l’attendevano con ansia, tanto che in men che non si dica, il giorno in cui e’ stata cancellata, Harry Potter e’ diventato trending topic su Twitter. “Vi abbiamo ascoltato”, recita un post su Facebook dell’emittente.

La programmazione di Harry Potter su Italia 1

Ecco la programmazione nel dettaglio:

lunedì 16 marzo “Harry Potter e la pietra filosofale” (2001).

martedì 17 marzo “Harry Potter e la camera dei segreti” (2002)

lunedì 23 marzo “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” (2004)

martedì 24 marzo “Harry Potter e il calice di fuoco” (2005)

lunedì 30 marzo “Harry Potter e l’Ordine della Fenice” (2007)

martedì 31 marzo “Harry Potter e il principe mezzosangue” (2009)

lunedì 6 aprile “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1” (2010)

martedì 7 aprile “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2” (2011).

Un film dedicato a Voldemort

Voci di corridoio, non confermate da Warner Bros, intanto insistono su un nuovo progetto, un film prequel dedicato a Voldemort, forse proprio ai tempi in cui il giovane Tom Riddle frequentava la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

Rupert Grint (Ron) e Tom Felton (Draco Malfoy) vorrebbe tornare nella saga. «Davvero lo hanno detto loro? – ci ha chiesto Radcliffe in Canada – Io ci farei un pensiero, ma dipende dalla sceneggiatura». I fan di tutto il mondo intanto esultano ad ogni “mini-reunion” del cast, spesso invitato ad inaugurare le nuove attrazioni nei parchi divertimenti a tema, a partire dal più grande negli Universal Studios di Orlando. Queste destinazioni, ora sono momentaneamente chiuse, permettono di simulare un volo durante la partita a Quidditch, di assaggiare la burrobirra o visitare il castello di Hogwarts per essere smistati dal Cappello Parlante.