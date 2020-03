Napoli. Era in fila al negozio di detersivi quando improvvisamente è accasciata al suolo. Una donna di 84 anni è morta questa mattina a Chiaia. Alcuni passanti, spaventati, hanno chiamato immediatamente il 118.

Napoli, donna muore mentre è in fila al negozio di detersivi

L’ambulanza è arrivata in tre minuti in Largo Ferrandina e gli operato hanno tentato di rianimare la donna. Per la signora, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Secondo i primi accertamenti, la morte della 84enne è da attribuire a cause naturali. La salma dell’anziana è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(immagine di repertorio)