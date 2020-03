Coronavirus, bollettino della Protezione civile: 2470 contagi, 349 decessi, 414 guariti

2470 nuovi contagiati, 349 i decessi, 414 i guariti che nel complesso arrivano a 2749. Il numero dei casi totali raggiunge quota 27.980, come ha spiegato nella conferenza stampa quotidiana il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Bollettino della Protezione civile

Nonostante la mancanza di alcuni dati, “come vedete anche dai dati della Lombardia il trend è in ribasso, registriamo questo dato”, ha detto Borrelli.

Dei nuovi contagiati, 10197 si trovano in isolamento domiciliare, 1851 sono ricoverati in terapia intensiva. Le regioni più colpite sono ancora una volta la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Veneto, le Marche e il Piemonte.

Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha spiegato che ci serve ancora qualche giorno per capire l’efficacia delle misure di contenimento del virus: “Quello che stiamo vedendo oggi riflette la diffusione del contagio che avevamo 12-14 giorni fa. Per vedere compiutamente in termine di riduzione soggetti contagiati, e auspicabilmente riduzione marcata dell’impatto clinico sui pazienti, c’è bisogno ancora di qualche giorno per vedere l’efficacia delle misure di contenimento”.