Il ritorno a scuola potrebbe essere posticipato dopo Pasqua. Docenti e dirigenti pensano già ad un “piano B” per qualora la sospensione della didattica dovesse andare oltre il 3 aprile.

Coronavirus, scuole verso la riapertura dopo Pasqua

In base a quanto riferito in un’intervista al Mattino, il presidente dell’Associazione dei presidi di Roma e del Lazio, Mario Rusconi, ha illustrato cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni per recuperare le lezioni perse.

“A fine aprile praticamente l’anno scolastico è concluso. Con il solo mese di maggio non si può recuperare il mese di febbraio, quando chiusero le scuole nelle zone rosse, poi marzo e aprile. Quello lungo stop comporterà delle azioni particolari e indispensabili”, ha dichiarato Rusconi.

Intanto le scuole e le Università si stanno muovendo con le lezioni online. “Quando torneremo a far lezione, potremmo organizzare lezioni pomeridiana anche due o tre volte a settimane. Al momento opportuno si valuterà caso per caso, un po’ come si fa con i corsi di recupero. Adesso potremmo anche pensare ai corsi di recupero a distanza”, ha riferito il presidente dell’Associazione dei presidi di Roma e del Lazio.