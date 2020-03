Coronavirus, Federica Sciarelli in isolamento: la situazione a Chi l’ha visto?

L’emergenza Coronavirus ha cambiato i palinsesti Mediaset e Rai e alcuni programmi stanno subendo effetti più o meno diretti a questa situazione. Proprio una delle storiche trasmissioni della televisione di Stato, “Chi l’ha visto?”, condotta da Federica Sciarelli, potrebbe essere sospesa. A riportare la notizia è Fanpage.

In isolamento Federica Sciarelli

Secondo il sito la conduttrice Federica Sciarelli è attualmente in isolamento così come l’intera redazione del programma. I fatti risalgono alla puntata andata in onda mercoledì scorso, quando il programma dedicato ai casi di cronaca ha visto come ospite in studio il viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri, poi risultato positivo al Coronavirus. Federica Sciarelli, che è stata dunque a contatto con lui mercoledì sera, non ha presentato sintomi nei giorni a seguire.

Il precedente con Porta a Porta

L’azienda non avrebbe ancora deciso se sospendere o meno “Chi l’ha visto?”. Di certo, è una situazione analoga a quella sperimentata da Bruno Vespa e il suo “Porta a Porta”. Il programma di approfondimento di Rai1 è stato temporaneamente sospeso dopo la partecipazione di Nicola Zingaretti che il 4 marzo scorso, pochi giorni prima di scoprire di essere positivo al Coronavirus, era stato intervistato da Bruno Vespa