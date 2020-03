Giugliano, controlli dei carabinieri in città: verifiche su autocertificazioni

Giugliano. Sono in corso i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano per verificare il rispetto dei vincoli stabiliti dal decreto per affrontare l’emergenza coronavirus.

Giugliano, controlli carabinieri in città

Gli uomini dell’Arma stanno controllando nella centralissima Piazza Gramsci le autocertificazioni dei cittadini, i quali possono spostarsi solo per comprovate ragioni di lavoro, di salute e di necessità.

Durante gli accurati controlli da parte dei militari, sono fioccate le prime denunce in città per inosservanza delle disposizioni governative. Le pattuglie dei carabinieri sono intervenute anche in via Primo Maggio, poiché si stava creando un assembrato di persone all’ingresso dell’ufficio postale.