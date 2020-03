Coronavirus, autocertificazione: che fare per andare a lavoro in caso di lavoro in nero

Dopo il decreto del governo Conte che obbliga chiunque esca di casa a compilare un’autocertificazione che spieghi i motivi per cui si è usciti di casa, la domanda è se è possibile farla anche per chi lavora in nero, senza cioè un regolare contratto.

I motivi per cui ci si può spostare, secondo il decreto, sono: ragione di salute, di lavoro, o di altre necessità, tutte dimostrabili tramite autocertificazione ministeriale.

Ciò che si dichiara deve corrispondere al vero, altrimenti si rischia una sanzione penale per falsa dichiarazione (che si aggiunge all’ammenda prevista per chi esce di casa senza un valido motivo). Per chi lavora in nero diventa dunque un problema dichiarare di uscire di casa per recarsi a lavoro.

Autocertificazione e lavoro nero

Secondo il decreto, chi deve andare a lavoro può uscire di casa, purché portando con sé l’autodichiarazione (qui il modello da scaricare e compilare) che lo certifica.

Chi ha un regolare contratto non ha ovviamente problemi nel giustificare la sua presenza in strada in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine. Chi lavora in nero ha invece in questo momento un problema in quanto non c’è alcun contratto che certifica l’esistenza del rapporto di lavoro.

Anche in assenza di contratto il rapporto di lavoro in nero esplica tutti i tipici effetti di un regolare rapporto subordinato. Lo dimostra il fatto che in caso di stipendio – o di altre indennità – non pagato, è possibile ricorrere di fronte ad un giudice per far accertare sia il rapporto di lavoro che il diritto a ricevere quanto spetta.

Per questo motivo dichiarare di recarsi a lavoro non equivale a dichiare il falso; ergo, è possibile indicarlo nell’autodichiarazione senza rischiare alcuna sanzione penale. Il problema sorge in caso di controllo del modulo da parte delle forze dell’ordine. In quel caso verrebbe appurato che non esiste alcun rapporto di lavoro e quindi sorgerebbero controlli per il datore di lavoro e il dipendente.

Coronavirus: quando si può uscire

In ogni caso, però, l’indicazione del Governo è di restare a casa. Recarsi a lavoro solo se non è possibile fare smartworking e uscire solo per reali necessità: fare la spesa, recarsi in farmacia.

Anche in questi casi è necessario garantire le norme di sicurezza, come ad esempio la distanza di almeno un metro.