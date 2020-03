Napoli, altro che coronavirus: il centro storico pieno di gente a piedi

Le foto sono state scattate nel quartiere Pignasecca di Napoli, centro storico. Si vedono, a ridosso dell’ora di pranzo, decine e decine di persone in strada che passeggiano in varie direzioni. Le serrande dei negozi sono abbassate. Dagli scatti si intuisce che sia aperta solo un’attività di generi alimentari.

Napoli, quartiere Pignasecca stracolmo di gente

Sembrano tanti i cittadini che, in violazione delle disposizioni anti-coronavirus del decreto #iorestoacasa, si riversano lungo le strade del centro, in mezzo alla carreggiata come sui marciapiedi. Non sembrano rispettate neanche le distanze di sicurezza tra i vari pedoni.

Le ragioni di tanto “traffico” non sono note. E’ difficile tuttavia immaginare che ciascuno dei soggetti presenti sia diretti in farmacia o a fare la spesa. Gli scatti hanno fatto presto il giro di Facebook, scatenando le reazioni indignate di tanti utenti costretti a restare a casa dal provvedimento del Governo. Molti invocano l’intervento dei carabinieri e delle forze dell’ordine.

E’ bene ricordare che nei primi giorni dell’emergenza la città di Napoli e la Campania hanno dato grande dimostrazione di serietà e abnegazione. Altre zone del capoluogo sono oggi del tutto deserte. Il decreto viene rispettato ancora a macchia di leopardo. Tranne qualche rara eccezione, come la coppia diretta a Baia Domizia per “una boccata d’aria”, la stragrande maggioranza dei cittadini sta adempiendo alle misure restrittive imposte dall’Esecutivo. L’incoscienza di qualche gruppo di persone, invece, rischia di vanificare i sacrifici che la Regione sta sopportando per arginare l’epidemia.