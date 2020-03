Chi è Domenico Arcuri, commissario per emergenza Coronavirus: compagna, moglie, età, figlio del commissario per emergenza

E’ stato annunciato ieri dal premier Giuseppe Conte che Domenico Arcuri è il neo commissario all’emergenza Coronavirus in Italia.

Chi è Domenico Arcuri, commissario emergenza Coronavirus?

Con un trascorso da manager pubblico all’Iri (Istituto per la Ricostruzione Industriale), passato successivamente a Invitalia, recentemente confermato amministratore delegato: Domenico Arcuri si occuperà di gestire la lotta al Covid-19 in Italia.

Laureato in Economia e commercio all’università Luiss di Roma, subito dopo ha iniziato a lavorare all’Iri nella Direzione pianificazione e controllo. Nel 1992 è passato in Pars, joint venture Arthur Andersen e Gec, di cui è diventato nel 1994 amministratore delegato.

Nel 2001 è partner responsabile italiano “Telco, Media e Technology” di Arthur Andersen, poi acquisita da Deloitte. Dal 2002 è partner in Deloitte e dal 2004 amministratore delegato di Deloitte Consulting e membro del board europeo del network.

Quindi passa ad Invitalia dove, su mandato del Governo ha elaborato e realizzato, tra l’altro, il piano di riorganizzazione e rilancio dell’azienda.

Invitalia, infatti, gestisce tutte le misure agevolative dello Stato per le imprese e le start up innovative, dagli incentivi del contratto di sviluppo a Smart&Start Italia. Gestisce anche gli interventi per la reindustrializzazione di aree di crisi, per le quali è advisor del ministero dello Sviluppo Economico e soggetto attuatore degli Accordi di programma.

Arcuri ha ricoperto anche la carica di consigliere di amministrazione dell’istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani e ha collaborato con vari atenei (Bocconi, Federico II e Luiss).

Domenico Arcuri, Invitalia

Il manager non lascerà l’incarico presso Invitalia, anzi il gruppo avrà un ruolo strategico per il rafforzamento della produzione, la distribuzione di attrezzature per terapia intensiva, potendo anche impiantare nuovi stabilimenti di produzione.

Domenico Arcuri: età

E’ calabrese e ha 49 anni.

Domenico Arcuri: compagna, moglie, figlio

Arcuri è stato anche al centro del gossip economico. Motivo la sua lunga storia d’amore con la giornalista Myrta Merlino (oggi compagna di Marco Tardelli). La coppia ha avuto una figlia, Caterina, oggi diciottenne.