Coronavirus, matrimonio annullato per la coppia Vip

Coronavirus, matrimonio annullato per Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Non solo programmi tv, spettacoli, concerti ed eventi pubblici sono stati bloccati dal Coronarivus, ma anche la vita comune dei Vip che, come tutti noi, sono costretti ad adeguarsi alle prescrizioni per evitare il contagio.

Questa volta a farne le spese il campione olimpionico Filippo Magnini e la sua compagna Giorgia Palmas. La coppia, che aveva annunciato le nozze, è stata costretta ad annullare il matrimonio e rinviare il lieto evento a data da destinarsi.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, matrimonio annullato

La notizia è stata data direttamente dalle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorin. Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che avrebbe dovuto sposarsi il 28 marzo con rito civile, ha annunciato che vista la situazione d’emergenza sanitaria nazionale, e ottemperando al nuovo decreto del governo, il loro matrimonio sarà annullato per il momento ma, la data delle nozze, non è stata ancora ufficializzata perché non è dato sapere quanto potrà durare questa emergenza.

Filippo Magnini: “Per il matrimonio possiamo aspettare ancora”

“Avremmo dovuto unirci in matrimonio a fine marzo, ma viene prima la salute di tutti. Abbiamo aspettato una vita per incontrarci, possiamo aspettare ancora. Abbiamo un progetto di vita insieme e la famiglia non è solo moglie e marito, ma anche i figli”. Ora sognano una vita insieme da moglie e marito. Giorgia Palmas , già mamma di Sofia, 11 anni, avuta dall’ex Davide Bombardini, e Filippo Magnini vogliono una famiglia e altri figli insieme. “Ho sognato di avere figli fin da quando ero ragazzino”, fa sapere lo sportivo.

L’amore e l’entusiasmo, nonostante la brutta notizia, in Filippo Magnini e Giorgia Palmas continua ad essere forte e intenso. Non ci resta che aspettare la fine dell’emergenza nazionale per conoscere il giorno del grande si.