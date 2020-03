Chi è Filippo Magnini: età, vita privata, fidanzata, curiosità del campione mondiale di nuoto Filippo Magnini

Questo pomeriggio ospite a Verissimo ci sarà il nuotatore Filippo Magnini. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le curiosità e chi è Magnini, uno degli atleti più vincenti del nuoto italiano.

Chi è Filippo Magnini

Filippo Magnini è nato a Pesaro il 2 febbraio 1982 e ha incominciato la sua carriera come mistista e ranista nuotando proprio per il Pesaro Nuoto. Si è poi trasferito a Torino per studiare e ha continuato a nuotare: la sua specialità diventa lo stile libero.Filippo è considerato il miglior stileliberista italiano di sempre, nelle distanze brevi.

Filippo Magnini, la carriera

Inizia l’ascesa ai vertici del nuoto italiano di Magnini: vince i suoi primi titoli assoluti e viene convocato nella nazionale maggiore, di cui diverrà presto un punto di riferimento. Nel 2004 arriva l’attesissimo appuntamento delle Olimpiadi di Atene: Filippo Magnini conquista una storica medaglia di bronzo con la staffetta italiana 4×200 stile libero. E’ stato due volte campione mondiale nei 100 metri nel 2005 e nel 2007. Ha vinto due titoli mondiali in vasca corta e diciassette ori europei. Nel 2018, però, è stato squalificato per 4 lunghi anni per doping.

Vita privata e amori

Dopo esser stato per lungo tempo sulle prime pagine dei giornali per la sua relazione con la super campionessa Federica Pellegrini, nel 2017 si fidanza con la bellissima Giorgia Palmas.

I due ora sono felici e innamorati, come dimostrano in particolare gli scatti pubblicati sul profilo Instagram di Filippo. I due hanno annunciato il loro matrimonio, che si svolgerà su una spiaggia nella terra natale di lei, la Sardegna nel 2020.

Inoltre, il suo nome è stato avvicinato anche a quello di Giulia Salemi, un flirt che si sarebbe consumato durante un periodo di crisi con la Pellegrini, ma smentito da entrambi i diretti interessati.

Filippo Magnini: curiosità, tutto quello che non sai

Filippo è stato un inviato nel reality show L’isola dei famosi.

Da bambino sognava di fare il calciatore.

Ha partecipato alla fiction di Raoul Bova, Come un delfino, e ha interpretato se stesso.

Nel luglio 2019 ha salvato in vacanza un turista che stava annegando.