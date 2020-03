Coronavirus: ipotesi stop al pagamento di mutuo e tasse in tutta Italia

Stop ai pagamenti di tasse e mutuo anche per le famiglie, oltre che per le imprese, per arginare l’emergenza coronavirus? L’ipotesi non viene esclusa dal governo. «La liquidità va garantita — ha detto il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital — e questo lo si fa con la sospensione dei pagamenti, di mutui, bollette, tributi. Dobbiamo ragionare su tutto territorio nazionale».

Coronavirus, stop a mutuo e tasse

La sospensione delle tasse potrebbe valere già dalla prossima scadenza fiscale del 16 marzo: «Stiamo lavorando in questa direzione». Sulla stessa linea Laura Castelli, viceministra all’Economia, a Radio Anch’io: nel decreto in approvazione con l’extrabudget ci sarà «una parte fiscale molto importante di sospensione di pagamenti, pagamento di ritenute, contributi». E alla domanda: «Ma anche i mutui?» Castelli ha risposto: «Mutui, tasse, tutto sospeso per privati e famiglie».

Coronavirus, stop ai pagamenti