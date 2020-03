Coronavirus, Conte annuncia: “Restrizioni in tutta Italia”

L’annuncio del premier Giuseppe Conte. Presto tutta l’Italia dovrebbe diventare zona arancione. Come riporta il Tg1 in edizione straordinaria, Giuseppe Conte lo ha annunciato in conferenza stampa oggi lunedì 9 marzo. Il consiglio dei ministri, invece, si terrà domani mattina.

Conte dichiara: “Vi comunico che abbiamo adattato un muova decisione. Siamo consapevoli come sia difficile cambiare abitudini, capisco le famiglie e i giovani che nel tempo libero frequentano centri commerciali e si trovano a degustare in compagnia.

Leggi anche >> Tutte le regole per contenere il virus

I numeri ci dico che stiamo avendo una crescita importante e ahimè anche delle persone decedute. Le nostre abitudini dunque vanno cambiate ore: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa e quando parlo dell’Italia, parlo dei nostri genitori e dei nostri nonni.

Per questo ho deciso con norme più stringenti di contenere il coronavirus. Sto per firmare provvedimento che possiamo sintetizzare un provvedimento che possiamo chiamare “io resto a casa”. Su tutto il territorio della penisola si eviterà spostamenti, comprimari ragioni di lavoro o casi di necessità e di salute”. “Aggiungiamo anche divieti di assembramenti, non ci siamo più permettere più aggregazioni in città.”