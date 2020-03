Napoli, ore in fila per fare la spesa nel cuore della notte: è psicosi da coronavirus. Video

Napoli. Supermercati presi d’assalto a poche ore dall’entrata in vigore del decreto che trasforma tutta l’Italia in zona protetta. Migliaia di persone si sono riversate in strada per fare la spesa nei supermercati aperti H24.

Napoli, assalto ai supermercati

Due i principali centri di vendita di prodotti alimentari al dettaglio invasi dai consumatori. A corso Europa sono stati visti anche alcuni giocatori del Napoli spingere i carrelli per rifornirsi. E In viale Morghen, al Vomero, una lunghissima fila di persone ha atteso ore per entrare nel supermercato aperto 24 ore al giorno.

Il Governo: Inutile, ci saranno rifornimenti”

“Non c’è bisogno, spesa garantita”, fanno sapere dal Governo. ” Non è necessario e soprattutto è contrario alle motivazioni del decreto, legate alla tutela della salute e a una maggiore protezione dalla diffusione del Covid-19, affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari o altri beni di prima necessità che potranno in ogni caso essere acquistati nei prossimi giorni- si legge in una nota diramata dalla presidenza del cosniglio dei Ministri – Non c’è alcuna ragione di affrettarsi perché sarà garantito regolarmente l’approvvigionamento alimentare”.