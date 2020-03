Aggiornamento Coronavirus in Campania, altri 8 tamponi positivi

Campania. Ancora tamponi positivi in Campania. L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nel pomeriggio odierno i medici hanno esaminato 65 tamponi, di cui 8 positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Totale positivi in Campania: 128 di cui 2 guariti.

Coronavirus Campania, il bollettino di questa mattina

Non si ferma l’epidemia da coronavirus in Campania. Oggi, 9 marzo, altre persone risultano positive al Covid-19, oltre ai 115 di ieri. A renderlo noto è in un comunicato stampa la Protezione Civile.