E’ morta la nonna di Chiara Ferragni: “Già ci manchi così tanto”

Si è spenta la nonna di Chiara Ferragni dopo tre settimane di ricovero. L’influencer ha scritto un lungo post su Instagram.

Morta nonna di Chiara Ferragni

Parole commoventi quelle che la nota imprenditrice scrive accanto alle foto che la ritraggono insieme alle sue sorelle e a suo figli: “I nostri cuori sono spezzati”, ha scritto Chiara su Instagram. “Già ci manchi così tanto ed è difficile anche solo parlarne. Forse in questo periodo difficile hai pensato che fosse meglio diventare il nostro angelo e proteggerci da lassù. Lo spero davvero. Ciò che mi spezza davvero il cuore è pensare a mia mamma che ha perso la sua amata madre in un momento in cui non sono ammessi nemmeno i funerali regolari”.

Poi conclude sul social: “Vederle insieme in ospedale in queste ultime tre settimane mi ha fatto capire ancora una volta quanto l’amore, la famiglia e la salute siano le uniche cose che contano davvero. Mia mamma è la persona più umana che io conosca e so quanto la nonna fosse orgogliosa di lei . Tienici d’occhio e grazie per i migliori ricordi, ti amiamo per sempre”, con tanto di cuoricino finale.