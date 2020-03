Napoli, fissati i funerali di Ugo Russo: il 15enne ucciso durante un tentativo di rapina

NAPOLI. E’ stata fissata la data dei funerali di Ugo Russo, il 15enne morto lo scorso sabato notte durante un tentativo di rapina a Napoli. Si svolgeranno lunedì mattina alle 9 le esequie. I funerali saranno celebrati nella Parrocchia dei “Sette Dolori”.

Funerale Ugo Russo

Manifesti sono apparsi stamattina sui muri dei Quartieri Spagnoli, dove viveva il ragazzo: “Tragicamente è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Ugo Russo”, c’è scritto.

Ugo è stato ucciso da un carabiniere durante un tentativo di rapina dell’orologio Rolex. Questa mattina, proprio ai Quartieri Spagnoli è arrivata la bara bianca che lunedì sarà posta al centro della chiesa per l’ultimo saluto al 15enne.

Nella tarda serata di ieri, dopo oltre 5 ore, è stata ultimata l’autopsia sul corpo del ragazzo e la salma è stata restituita alla famiglia. Anche se la relazione definitiva dei periti sarà resa nota soltanto nei prossimi giorni.

La ricostruzione dei fatti

Il carabiniere, un 23enne, viaggiava a bordo della sua auto in compagnia della fidanzata lungo via Orsini quando sarebbe stato avvicinato dal 15enne in scooter. L’aggressore, in compagnia di un complice, un 17enne dei Quartieri Spagnoli, aveva il volto coperto da uno scaldacollo.

Avrebbe intimato al militare in borghese di consegnare l’orologio sotto la minaccia di un’arma. Il carabiniere si sarebbe prima qualificato e poi avrebbe reagito estraendo a sua volta una pistola ed esplodendo almeno due colpi.