Napoli, tenta di rapinare carabiniere fuori servizio: Ugo Russo ucciso a 15 anni

Forse un tentativo di rapina finito male. Il 15enne di Napoli, Ugo Russo, è la vittima del conflitto a fuoco consumato questa notte in zona Santa Lucia. Il giovane è stato raggiunto da colpi di pistola alla testa e al torace ed è deceduto all’ospedale Pellegrini. A fare fuoco un carabiniere fuori servizio.

Sparatoria con un carabiniere: morto Ugo Russo

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo viaggiava a bordo della sua auto lungo via Orsini quando sarebbe stato avvicinato dal 15enne che gli avrebbe intimato di consegnare denaro o altri oggetti di valore sotto la minaccia di un’arma. Il militare in borghese avrebbe reagito estraendo a sua volta una pistola e avrebbe fatto fuoco esplodendo almeno due colpi di proiettile. Il giovane sarebbe morto a causa di un proiettile che lo ha raggiunto alla testa.

La corsa in ospedale

Le condizioni di Ugo Russo sono apparse subito molto gravi. A portarlo al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini intorno alle 5.30 del mattino alcuni amici: purtroppo però nonostante il tempestivo intervento dei sanitari infatti, il 15enne è morto nel corso di un intervento chirurgico. Non ce l’ha fatta. Secondo quanto apprende Fanpage.it, è stata disposta l’autopsia. Il carabiniere si trova ora in caserma e viene ascoltato dagli inquirenti. In via Generale Orsini, a ridosso del lungomare di Napoli che porta verso il Maschio Angionio, le forze dell’ordine hanno trovato una pistola, probabilmente la stessa che stava usando Ugo Russo al momento della rapina.

