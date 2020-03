Bomba d’acqua sull’area nord di Napoli, traffico e disagi nell’hinterland

Bomba d’acqua si abbatte sull’area nord di Napoli e sul capoluogo. Un violento temporale ha mandato in tilt in queste ore la circolazione stradale e allagato le strade urbane e interurbane. Molti gli automobilisti bloccati sui principali assi viari. L’acqua ha raggiunto diversi centimetri di altezza in molti punti del centro urbano.

Bomba d’acqua su Napoli e provincia

Allagamenti e tombini saltati si segnalano in tutta l’area nord di Napoli e nell’agro aversano. Alcune strade del centro storico sono letteramente inondate d’acqua e si sono trasformate in un fiume in piena. I maggiori disagi sulla via Appia, tra Giugliano, Melito e Aversa; lungo via Colonne e sull’Asse Mediano, direzione Scampia-Napoli. Il maltempo dovrebbe persistere sulla Regione fino a stasera per poi migliorare nella giornata di domenica. La temperature massime sono scese di 3/4 gradi.