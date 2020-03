Festa della donna: le frasi e le citazioni più belle da dedicare l’8 marzo

Frasi Festa della donna. L’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, una ricorrenza molto importante per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche che hanno visto cambiare radicalmente il ruolo della donna. Ecco alcune frasi da condividere nel giorno di questa ricorrenza: aforismi e citazioni, frasi per donne speciali, frasi contro la violenza sulle donne.

Frasi festa della donna: aforismi e citazioni

Un piccolo regalo per la festa della donna accompagnato da un bigliettino è il modo più semplice per fare gli auguri alla donna o alle donne della tua vita. Puoi scegliere tra questi aforismi e bellissime citazioni:

“Le donne sostengono la metà del cielo” (Proverbio cinese)

“Le donne non sono sufficientemente alla pari con gli uomini, così dobbiamo renderci indispensabili. Dopo tutto, abbiamo l’arma più grande nelle nostre mani: siamo donne!”

(Maria Callas)

"Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese" (Oscar Wilde)

“Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne” (Audrey Hepburn)

“Le donne sono una vite su cui gira tutto” (Lev Tolstoj)

“Auguri a tutte le donne, 365 giorni l’anno!”

“Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con uomini” (Joseph Conrad)

“Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne”

“8 marzo. Uomini, oltre alle mimose portate anche il rispetto” (Giuseppe Donadei)

“Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è una cosa difficile!” (Charlotte Witton)

“Senza il sorriso delle donne, il mondo sarebbe eternamente buio…” (Fabrizio Caramagna)

Frasi per la festa della donna per donne speciali

Per ricordare quante hanno lottato per i diritti di tutte le donne: festeggia l’8 marzo mandando un augurio e una frase alle donne speciali della tua vita. Essere dolci e tenere ma al contempo forti e coraggiose: queste sono le donne speciali. Fai sentire quanto siano importanti per te in questo giorno con una frase di auguri

L’8 marzo è la tua festa. La mia è ogni giorno trascorso con te. Tanti auguri donna meravigliosa!

Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e fantastica ogni giorno dell’anno

Non devi cercare di essere una grande donna, già il fatto di essere donna, ti rende grande! Auguri

Donna, cinque dolcissime lettere che mandano avanti il mondo intero. Auguri!

Tanti auguri alla creatura più complicata e meravigliosa del creat. Buona festa delle donne!

Non esiste al mondo creatura più raggiante e affascinante di te che con i tuoi dolci sorrisi, riscaldi i cuori dell’umanità. Buona festa delle donne!

Un universo di bellezza, di amorevole dolcezza, tutto racchiuso in cinque meravigliose lettere: donna. Buona festa delle donne!

Donna, meravigliosa compagna di una vita che solo tu sai rendere così unica e speciale. Auguri!

Chi dice donna, dice danno ed è vero: danno la vita, la speranza, il coraggio danno se stesse per amore. Auguri a tutte le donne!

Frasi contro la violenza sulle donne

E come non porre al centro della nostra attenzione tutte le donne che hanno subito qualunque forma di violenza. Celebriamo l’8 Marzo con le frasi che hanno rappresentato gli slogan e le citazioni contro la violenza sulle donne

Sarà la festa della donna quando non ci saranno più donne uccise, picchiate, sfigurate, perseguitate, molestate, da qualcuno che dice di amarle…

Siamo state amate e odiate,

adorate e rinnegate,

baciate e uccise,

solo perché donne. (Alda Merini)

Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in piedi Signori, davanti a una Donna! (William Shakespeare)

Se devi amare una donna fallo forte, non con la forza.

Dire no alla violenza può sembrare scontato, ma finché ci sarà bisogno di una giornata internazionale contro la violenza sulle donne significa che i nostri NO non saranno stati ancora abbastanza.

La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani. (Kofi Annan)

Per ogni donna stuprata e offesa siamo tutte parte lesa.

Hai un solo modo per cambiare un fidanzato violento. Cambiare fidanzato

Lo stupro è un’arma di guerra, un atto di aggressione e un crimine contro l’umanità (Angelina Jolie)

