Campania, c’è il primo morto per coronavirus: è un 47enne con patologie pregresse

C’è il primo morto per coronavirus in Campania: è il 47enne Giuseppe Buonaugurio, di Mondragone. Come anticipa Caserta News, il test effettuato ieri sul corpo dell’uomo all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca è risultato positivo. Soffriva di patologie pregresse.

Mondragone, primo morto per coronavirus: si chiama Giuseppe Buonaugurio

Il decesso risale a due giorni fa. Dopo le voci poi smentite di un negatività nella serata di ieri, oggi è emersa la realtà. L’uomo, 47 anni, di Mondragone era affetto da Covid-19. Il tampone processato dal Cotugno ha dato infatti esito positivo. Come riferito da “Paese News” presso l’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca sono già scattate le procedure previste in questi casi.

Dopo la morte, la salma di Giuseppe era stata sottoposta a tampone. Dalla tac, infatti, i medici avevano riscontrato una forma di polmonite sospetta. Il tampone dovrà essere ora processato anche dall’istituto superiore di sanità per la conferma definitiva. Il suo decesso si aggiunge ai 197 decessi già registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza.