Coronavirus, parla la Protezione Civile: “Oggi 109 guariti in più e 49 i decessi”

Aumenta il drammatico bilancio dei deceduti da coronavirus. A comunicarlo è il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa delle 18 a Roma. Il numero dei deceduti sale di 49 persone. I guariti di 109.

Coronavirus, aumentano i decessi ma anche i guariti

L’età media delle persone decedute è di 81 anni. Le 49 persone decedute tra ieri e oggi hanno un’età ricompresa tra i 62 anni e i 95 anni. Il 90 % di loro aveva patologie pregresse. Il totale dei deceduti è ad oggi, dall’inizio del’emergenza, di 197 soggetti. Si registra il primo decesso nella regione Lazio. La regione più colpita resta la Lombardia, focolaio dell’epidemia.

Il numero dei contagiati

Cresce il numero di contagiati: sono 3916 positivi, di cui 1060 in isolamento domiciliare, 2994 ricoverati con sintomi e infine 462 sono in terapia intensiva. In termini percentuali, degli infettati i guariti sono 11, 28 % e i deceduti il 4, 25 %. Il tasso di mortalità però si basa sul numero dei contagiati accertati e secondo il presidente dell’ISS, Silvio Busaferro, il numero effettivo risulterebbe più basso.