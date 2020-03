“Scuole chiuse fino ad aprile per Coronavirus”. E’ una fake news

Scuole chiuse per Coronavirus. Nelle ultime ore sta circolando la notizia di una proroga delle scuole chiuse fino al 5 aprile. Una vera e propria fake news, “un giochino intollerabile” scrive la ministra Lucia Azzolina.

La titolare del Miur ha scelto di smentire la circolare tarocca attribuita al Viminale con un post su Facebook, terreno fertile per la disinformazione che si alimenta della paura in tempi di Covid-19.

La fake news

“Gira un finto comunicato attribuito al ministero dell’Interno – scrive Azzolina – in cui si dice che le scuole saranno chiuse fino al 5 aprile. Chi fa questi giochini si diverte alle spalle di milioni di studenti e genitori, della scuola. Lo trovo intollerabile. Ma possiamo tutti fare qualcosa per fermare questa follia delle fake news virali. Verificare leggendo fonti ufficiali e non condividere contenuti non accertati”.

Scuole chiuse, Audio fake

Ieri la ministra aveva già denunciato un finto documento sulla didattica a distanza e un audio che riporta un falso intervento in Parlamento, richiedendo verifiche perché vengano accertati gli autori. “Come ho più volte detto in questi giorni, – ha scritto Azzolina sul social network – in un momento così particolare per il Paese, è fondamentale non dare spazio a notizie false che poi diventano virali creando inutili allarmismi”.

