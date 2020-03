Coronavirus, audio fake di Azzolina su Whatsapp: “Accerteremo gli autori”

Sta girando sui social un audio falsamente attribuito alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina su un presunto suo intervento in Parlamento, nel corso del quale avrebbe perfino partecipato anche una nota scienziata. La ricercatrice, secondo quanto detto nella nota vocale, avrebbe illustrato un quadro allarmante dell’epidemia.

E’ la stessa ministra a smentire categoricamente quanto è stato diffuso sui social attraverso un post su Facebook: “Come ho più volte detto in questi giorni, in un momento così particolare per il Paese, è fondamentale non dare spazio a notizie false che poi diventano virali creando inutili allarmismi”, scrive Azzolina su Facebook.

“In queste ore – prosegue – sta circolando un audio che mi viene attribuito con una voce femminile, palesemente non mia, che parla di un intervento in Parlamento che non ho mai fatto e riferisce parole che non ho mai detto. Ovviamente è un fake”.

Nell’audio si parla anche di un documento che la ministra avrebbe dovuto firmare circa le nuove modalità di svolgimento della didattica a distanza. La ministra ha sottolineato che non esiste alcun documento in merito: “Le indicazioni sono completamente inventate, è falso”.