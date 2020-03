Coronavirus a Casoria, coppia di marito e moglie in isolamento

Il coronavirus arriva a Casoria. A comunicarlo su Facebook è il primo cittadino Raffaele Bene attraverso un comunicato stampa. Si tratta di un uomo. Il paziente è stato messo in isolamento insieme alla moglie.

Coronavirus a Casoria, il comunicato

“Ho ricevuto comunicazione dall’ASL NA 2 Nord la presenza in città di un caso di #Covid19. La persona interessata è stata immediatamente messa in isolamento, unitamente al proprio coniuge, dal Dipartimento di Prevenzione dell’#ASL. Ho provveduto ad attivare tutte le misure di sicurezza sanitarie ed amministrative ed in particolare, il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), ha attivato il tavolo permanente per l’adozione di tutti i provvedimenti necessari, così come disposto dal D.P.C.M”.

Poi prosegue: “La situazione è nel pieno ed assoluto controllo da parte delle autorità sanitarie che hanno provveduto anche alla mappatura degli spostamenti del soggetto interessato. Ho personalmente contattato il nostro concittadino accertandomi delle sue condizioni di salute, per manifestargli vicinanza ed assicurargli la piena e totale disponibilità per qualsivoglia esigenza. Vi invito a seguire con ancora maggiore accortezza i consigli utili forniti dal Ministero e dall’ASL e che sto pubblicando periodicamente sui miei canali social e sul mio sito web.”

Coronavirus in Campania

I casi di contagio accertati in Campania sono in tutto 57, di cui uno guarito. L’epidemia ha toccato diversi paesi oltre al capoluogo, tra cui Torre del Greco, San Giorgio a Cremano, Striano, Cesa, Eboli e Sant’Arpino. Ora arriva il primo caso positivo a Casoria, altro comune popoloso dell’area nord di Napoli.