Coronavirus in Campania, sette nuovi casi positivi: in totale i contagiati sono 57

Cresce il numero di casi positivi da coronavirus in Campania. Salgono a 57 totali. A renderlo noto la Protezione Civile attraverso un comunicato ufficiale diramato oggi, 6 marzo. Non è ancora nota, invece, la provenienza dei nuovi contagiati. I paesi di residenza dei casi già accertati nei giorni scorsi, invece, ricadono principalmente nelle province di Napoli (Torre del Greco, Giugliano, San Giorgio a Cremano) e Caserta (Mondragone, Sant’Arpino, Cesa).

Campania, crescono i casi positivi da Coronavirus

“L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania – si legge nella nota – comunica che nella mattinata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 47 tamponi”. E poi prosegue: “Sette di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”.

In totale il numero dei positivi è di 57, di cui uno, l’informatore farmaceutico di Giugliano , risulta guarito e dimesso dall’ospedale Cotugno di Napoli. In serata, la Protezione Civile diramerà un nuovo bollettino con gli aggiornamenti relativi al risultato dei tamponi effettuati nel pomeriggio.