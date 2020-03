Scuole chiuse per Coronavirus: stop fino al 9 marzo. L’elenco

Scuole chiuse per il Coronavirus in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, oltre a quelli delle province di Savona e di Pesaro Urbino. Gli studenti torneranno sui banchi il prossimo 9 marzo.

Scuole chiuse per Coronavirus

In Piemonte e in Liguria le lezioni riprenderanno mercoledì mercoledì 4 marzo, mentre a Pozzuoli e a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, le scuole riapriranno giovedì 5. Nelle altre regioni le attività riprendono regolarmente già da oggi, lunedì 2 marzo.

Nei giorni 2, 3 e 4 marzo saranno sospese le attività didattiche ed amministrative negli istituti di istruzione secondaria superiore di Foggia, in Puglia. “La chiusura è dettata dall’esigenza di effettuare interventi di sanificazione degli ambienti ai soli fini preventivi», comunica con una nota il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, che specifica che si partirà con gli istituti del capoluogo dauno «e a seguire le scuole degli altri Comuni, in base ad un calendario che verrà pubblicato nelle prossime ore”.

Scuole di ogni ordine e grado chiuse, manifestazioni pubbliche sospese e limitazioni alle attività commerciali fino al 7 marzo in alcuni comuni della Valle Telesina, in provincia di Benevento. Nel Sannio, a Guardia Sanframondi, un giovane militare è risultato positivo al Coronavirus. I comuni interessati dai provvedimenti sono San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Castelvenere, Telese, San Salvatore Telesino e Guardia Sanframondi.