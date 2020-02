Napoli. Rosa muore dopo il parto del figlioletto: indagati 6 medici per omicidio colposo

Napoli. Rosa muore dopo aver dato alla luce il suo bambino, indagati sei medici di Villa Betania. Borrelli (Verdi): “ Paghino se responsabili. Si faccia luce sul decesso della giovane mamma”.

Leggi anche >> Napoli, dramma in ospedale: Rosa muore a 29 anni dopo aver dato alla luce un bimbo

Napoli, Rosa muore dopo il parto

“Dà alla luce il bimbo che porta in grembo ma non uscirà viva dalla sala operatoria di Villa Betania una giovane mamma di 29 anni. Il 3 Marzo l’autopsia chiarirà le cause del decesso avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 febbraio scorso.

Leggi anche >> La tragedia di Rosa morta a Villa Betania dopo il parto, il bimbo sta bene: aperta un’inchiesta

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati, per omicidio colposo in ambito sanitario, sei medici della struttura sanitaria di Ponticelli. Paghino se responsabili. Emergano errori e negligenze se ci sono state e si intervenga con pugno duro. Si faccia luce sul decesso della giovane mamma. Lo dobbiamo alla vittima, al piccolo che crescerà senza mamma”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere reginale dei Verdi e componente della Commissione Sanità.

Leggi anche >> Rosa, morta dopo il parto. La rabbia del marito: “Mi tormento per non essere entrato in sala operatoria”