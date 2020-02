Salerno, igienizzanti gratuiti per tutti: l’iniziativa di una farmacia

Mentre alcuni lucrano sulle mascherine e sui gel igienizzanti, vendendoli a prezzi improponibili, c’è anche chi compie gesti di solidarietà in un paese fortemente preoccupato per l’emergenza Coronavirus.

Salerno, igienizzanti gratuiti per tutti

E’ il caso della Farmacia Romano di Eboli, in provincia di Salerno, che ha deciso di distribuire gratuitamente il gel igienizzante per le mani realizzato su base alcolica, secondo le disposizioni dell’OMS e del Ministero della Salute.

Sulla pagina Facebook della farmacia è apparso il messaggio dei farmacisti. “Poichè i contenitori sono introvabili sul mercato, venite con il vostro flacone non superiore ai 100 ml e noi lo riempiremo”, hanno scritto sul social.

L’iniziativa anche a Milano e a Lecce

L’iniziativa è partita anche dal titolare di una farmacia di Milano, che ha scelto di aiutare tanti clienti che da giorni chiedevano di acquistare i gel disinfettanti ormai introvabili nei supermercati. Il prodotto disinfettante è stato distribuito gratuitamente anche in provincia di Lecce, a Cannole. La farmacia autrice dell’iniziativa è la farmacia “Marchetti” del comune di Cannole in provincia di Lecce. Il titolare dell’attività, un consigliere comunale, ha chiesto al sindaco di poter installare gratuitamente dei distributori di amuchina nelle scuole, nell’ufficio postale, nel centro anziani e nella sede municipale. Un gesto di grande umanità in un periodo di grande difficoltà dove mascherine e disinfettanti vanno a ruba.