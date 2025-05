Il Napoli conquista tre punti fondamentali nella corsa allo scudetto, superando 1-0 il Lecce al Via del Mare nella 35ª giornata di Serie A. Decisivo il gol di Giacomo Raspadori su punizione al 24’, che consente alla squadra di Antonio Conte di salire a 77 punti, portandosi a +6 sull’Inter, attesa questa sera dal match contro il Verona.

Napoli di misura a Lecce: Raspadori firma il successo

La sfida inizia con i partenopei subito aggressivi: dopo poco più di due minuti, Lukaku insacca, ma la rete viene annullata per un fuorigioco millimetrico rilevato dal VAR. Al 5’, il gioco si ferma per circa sei minuti a causa del lancio di oggetti in campo da parte della tifoseria salentina, in protesta per il mancato rinvio della partita contro l’Atalanta, disputata dopo la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita.

Alla ripresa, il Napoli prende il controllo del gioco. Il vantaggio arriva al 24’: Raspadori calcia una punizione che sorprende Falcone sul proprio palo, sbloccando il risultato. Il Lecce prova a reagire e va vicino al pareggio al 37’ con un colpo di testa di Gaspar su calcio d’angolo che colpisce la traversa. Nell’azione successiva, un sospetto tocco di mano di Spinazzola non viene sanzionato col rigore.

Il Napoli sfiora il raddoppio prima dell’intervallo, ancora con Raspadori, fermato in extremis da Gaspar. Nella ripresa il Lecce tenta di alzare i ritmi, ma fatica a rendersi pericoloso. Le conclusioni dalla distanza di Helgason non impensieriscono Meret, mentre gli azzurri abbassano il baricentro e gestiscono il vantaggio con ordine.

Nel finale, i padroni di casa tentano un forcing disperato, spinti dal pubblico, ma il Napoli resiste con compattezza e porta a casa una vittoria pesante. Con lo scudetto ormai a un passo, gli uomini di Conte si avviano verso il trionfo.