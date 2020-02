Amuchina gratis per tutti, l’iniziativa di una farmacia per difendere i cittadini dal virus

Amuchina gratis per tutti. E’ la bellissima iniziativa promossa da una farmacia della provincia di Lecce, a Cannole. Il gel disinfettante per le mani, introvabile da giorni, verrà distribuito gratuitamente in città per contrastare il pericolo del contagio da coronavirus.

Lecce, amuchina gratis per tutti

La farmacia autrice dell’iniziativa è la farmacia “Marchetti” del comune di Cannole in provincia di Lecce. Il titolare dell’attività, un consigliere comunale, ha chiesto al sindaco di poter installare gratuitamente dei distributori di amuchina nelle scuole, nell’ufficio postale, nel centro anziani e nella sede municipale. Un gesto di grande umanità in un periodo di grande difficoltà dove mascherine e disinfettanti vanno a ruba.

La dichiarazione del sindaco

«La richiesta – spiega il sindaco di Cannole, Leandro Rubichi – è pervenuta ieri mattina all’ufficio protocollo del Comune di Cannole da parte del consigliere comunale Walter Marchetti, della omonima “Farmacia Marchetti ” che nei prossimi giorni installerà a proprie spese i distributori per prevenire il contagio da coronavirus. Lo ringrazio – conclude il sindaco – per questo gesto di attenzione per i nostri cittadini, in questo particolare momento di maggior bisogno».