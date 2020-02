Coronavirus in Campania, altri sette contagi: sono colleghi dell’avvocato napoletano

Aumenta il numero dei contagi in Campania. Sono otto i nuovi casi, che si sommano ai precedenti accertati. Tra loro, sei colleghi di studio dell’avvocato napoletano già positivo al Covid-19, e un altro cittadino di ritorno da Milano. A dare la notizia è Il Mattino.

Coronavirus in Campania, altri sette contagi

Trenta sono invece quelli negativi ieri al Cotugno di Napoli; si attende il risultato per altri quaranta tamponi. Nessuno dei pazienti ricoverati o messi in quarantena è in gravi condizioni.

Tra i nuovi casi, quello di un militare di 22 anni, in servizio a Brescia e rientrato in auto da Milano assieme alla 24enne casertana che già da tre giorni è in isolamento nell’ospedale partenopeo.

Il giovane con la famiglia è in quarantena a casa sua, a Guardia Sanframondi, nel Sannio. Gli accertamenti proseguono. Gli operatori della Asl di riferimento sono impegnati a ricostruire i movimenti e i contatti avuti dal ragazzo durante il suo ritorno a casa: il giovane sarebbe stato in una scuola guida, in una pizzeria da asporto, in un bar e dal barbiere nel suo paese, ma anche in una palestra, in un supermercato e in un bar molto noto, a Telese Terme, e nel vicino comune di San Salvatore Telesino, nella scuola di ballo, giovedì scorso, durante una festa.