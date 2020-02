Coronavirus, cinesi guariti allo Spallanzani: “Grazie medici italiani, ci avete salvato la vita”

“Grazie, i medici italiani ci hanno curato e salvato la vita”. E’ quanto avrebbero detto i coniugi cinesi, i primi due casi del nuovo coronavirus in Italia e i primi due pazienti gravi a guarire, ai medici dell’istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani.

Coronavirus, cinesi guariti allo Spallanzani

Lui è guarito giorni fa e sta affrontando il percorso di riabilitazione. La coniuge, invece, è stata da poco trasferita dalla terapia intensiva al reparto ordinario, dopo che i test sul nuovo coronavirus sono risultati negativi. Ieri i medici li hanno considerati praticamente guariti e l’uomo può essere già dimesso.

Il bollettino dello Spallanzani

“Viene sciolta in data odierna, a 29 giorni dal ricovero, la prognosi della coppia cinese, casi confermati di COVID-19”, si legge nel bollettino medico diramato ieri dall’Istituto.

” La donna è stata trasferita oggi dalla rianimazione in reparto in condizione cliniche in chiaro miglioramento, vigile e orientata”. Il marito, invece, è “tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue con successo la riabilitazione”. Lo Spallanzani conferma che “per la prima volta, sono risultati negativi i test per la ricerca del nuovo Coronavirus”. Per quanto riguarda Niccolò, il ragazzo di 17 anni che era rimasto bloccato a Wuhan a causa di una febbre, lo Spallanzani conferma che sta bene. Prima di essere dimesso dovrà completamente il periodo di isolamento.