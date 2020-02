Roma, tutti guariti i pazienti dello Spallanzani affetti da Coronavirus

Roma. Sono guariti i pazienti affetti da Coronavirus e ricoverati all’ospedale Spallanzani. Lo ha annunciato la stessa struttura ospedaliera in un bollettino diramato nel primo pomeriggio di oggi.

“Viene sciolta in data odierna, a 29 giorni dal ricovero, la prognosi della coppia cinese, casi confermati di COVID-19”, si legge nel bollettino giornaliero dell’Istituto.

La coppia cinese è “attualmente ricoverata in degenza ordinaria. La donna è stata trasferita oggi dalla rianimazione in reparto in condizione cliniche in chiaro miglioramento, vigile e orientata”. Il marito, invece, è “tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue con successo la riabilitazione”.

Lo Spallanzani conferma che “ieri, per la prima volta, sono risultati negativi i test per la ricerca del nuovo Coronavirus”.Per quanto riguarda Niccolò, il ragazzo di 17 anni che era rimasto bloccato a Wuhan a causa di una febbre, lo Spallanzani conferma che sta bene. Prima di essere dimesso dovrà completamente il periodo di isolamento.