Giugliano, 2 anni fa la straordinaria nevicata che imbiancò la città

Giugliano. La città si sveglia imbiancata dalla neve. E’ lontato ormai il ricordo di due anni, precisamente il 26 ed il 27 febbraio del 2018, quando la città di Giugliano e tutti i comuni del napoletano furono imbincati da una fitta nevicata.

Giugliano, il ricordo della neve

Agli occhi delle persone si presentò uno scenario incantevole. Piazza Matteotti, Piazza Annunziata, Piazza Gramsci e Corso Campano ricoperti da uno straordinario manto bianco. I più temerari che sfidarono il freddo di quei giorni per realizzare pupazzi di neve in centro e nelle varie piazze. Non sono mancate le foto ripostate oggi sui social per ricordare quell’evento tanto inaspettato.