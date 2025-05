Una condotta fognaria abusiva lunga oltre 60 metri è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Municipale di Giugliano durante un’operazione di controllo del territorio.

Giugliano, sequestrata condotta fognaria abusiva: denunciato 70enne

L’intervento è stato effettuato dal Nucleo di Polizia Edilizia, che ha scoperto lavori non autorizzati per la realizzazione di un allaccio abusivo alla rete fognaria comunale.

Secondo quanto riferito dalle autorità, era in corso la posa in opera di una tubazione del diametro di 30 cm, preceduta da uno scavo profondo mezzo metro. I lavori comprendevano anche l’installazione di due pozzetti di ispezione. Circa 50 metri della condotta risultavano già ricoperti con terriccio, mentre i restanti 10 metri erano ancora visibili in uno scavo aperto.

Il responsabile dell’intervento, un uomo di 70 anni residente in zona, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di lavori abusivi e danneggiamento aggravato. Gli uffici comunali competenti sono stati informati per l’adozione dei necessari provvedimenti inibitori.