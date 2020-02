Napoli. Stop ai treni della Linea 1, disagi su tutta la tratta: rabbia tra i pendolari

Napoli. Stop ai treni della metropolitana Linea 1. Le corse sono sospese per un problema tecnico la cui natura non è stata al momento comunicata ufficialmente. All’esterno delle stazioni decine di pendolari. Problemi su tutta la tratta, da come annuncia l’Anm. Sconcerto, rabbia, incredulità e delusione serpeggia tra i pendolari che ogni mattina si recano al centro di Napoli o nella zona ospedaliera e al Vomero.

Napoli, metro chiusa

Il messaggio dell’Azienda Napoletana Mobilità è arrivato all’ora di punta mattutina, alle 7.20: “Il servizio è temporaneamente sospeso su intera tratta per problemi tecnici”. Pesantissimi disagi. In molti stanno sfogando su Facebook la propria frustrazione per l’ennesimo stop.