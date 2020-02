Coronavirus, altri 3 morti in Lombardia: sono 2 uomini e una donna ultraottantenni

Coronavirus. In Italia i decessi per il coronavirus salgono a 10. Tre persone sono morte nelle scorse ore in Lombardia. Sono tre ultraottantennni, due uomini e una donna. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa.

Le tre vittime sono un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anno di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi. Salgono a 322 i contagiati in Italia. Aumentano a tre i contagiati in Sicilia. Fanno tutti parte di una comitiva di turisti arrivati dalla Lombardia.

Il nuovo dato è stato fornito dal commissario straordinario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla protezione civile. Sono 322 i contagiati in Italia per il Coronavirus. L’epidemia ha portato i contagi in tutto il mondo oltre la soglia degli 80 mila (quasi 78 mila solo in Cina). Questo il bilancio aggiornato sul coronavirus in Italia.

