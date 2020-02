Coronavirus, festa in ospedale: guarisce bimba di 17 giorni senza farmaci

Bimba di 17 giorni affetta da coronavirus guarisce senza l’ausilio di farmaci. La bellissima notizia arriva proprio da Wuhan, epicentro dell’epidemia in Cina. A darne notizia è il Daily Mail.

Coronavirus, bimba di 17 anni guarisce senza farmaci

La piccola, Xiao Xiao, è nata già contagiata dalla mamma. La donna ha infatti dato alla luce la neonata quando era già affetta dal Covid-2019. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la mamma della neonata è affetta dal virus. La piccola è stata dimessa dall’ospedale del capoluogo della provincia di Hubei dopo essere guarita senza alcuna cura.

La diagnosi è arrivata da parte dei medici il giorno stesso in cui è venuta al mondo. “Xiao Xiao aveva un’infezione alle vie respiratorie e lievi danni al miocardio”, ha affermato il dott. Zeng Lingkong, del Dipartimento di Neonatologia del nosocomio cinese. I sintomi non erano evidenti e per questo il personale sanitario aveva deciso di non sottoporla a a nessuna cura. Il fatto che la piccola sia guarita è la dimostrazione del trend positivo delle guarigioni tra i bambini. Il tasso di mortalità è più elevato tra gli anziani, che sono la categoria più a rischio.

Xiao Xiao torna a caso

“Non aveva evidenti difficoltà respiratorie, non ha tossito o avuto la febbre, quindi le abbiamo somministrato solo un trattamento per le sue condizioni miocardiche”, ha detto Zeng. Finalmente, venerdì 21 febbraio, dopo tre test negativi, le è stato permesso di tornare a casa. Zeng ha assicurato che la bambina si è completamente ripresa. “Qui è persino cresciuta e ingrassata”, ha aggiunto. “Poiché il coronavirus è nuovo, non è del tutto chiaro come vengano colpiti i neonati”, ha detto Zeng. La notizia della guarigione ha fatto rapidamente il giro della città, suscitando un’ondata di entusiasmo tra i medici e i pazienti.

