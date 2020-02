Dramma in clinica nel napoletano, giovane mamma muore dopo il parto: aveva 32 anni

Pompei. Dramma in clinica, Alessandra Maronelli muore a 32 anni. Aveva dato alla luce il suo terzo bambino e dopo poco è deceduta nella clinica Maria Rosaria di Pompei dove era ricoverata. A darne notizie è IL FATTO VESUVIANO. La giovane mamma viveva a Torre Annunziata, ed era sposata. Al momento non si conoscono ancora effettivamente le cause del decesso della donna. Nelle prossime ore sarà probabilmente aperta un’indagine di rito. Enorme il dolore nella comunità torrese per la giovane donna.

Una storia simile è accaduta anche qualche giorno fa a Napoli alla Villa Betania. Rosa Andolfi, 29 anni, è morta dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. I medici avevano disposto il trasferimento in terapia intensiva ma la neo-mamma di 29 anni non si è ripresa ed è deceduta.

