Pompei, noto imprenditore si presenta in clinica per visita medica: era latitante

Un imprenditore napoletano è stato arrestato mentre si trovava in una clinica di Pompei, in provincia di Napoli, dove si era recato per una visita medica. La sua presenza non avrebbe destato sospetti, se non fosse che era latitante da due mesi, dopo essersi sottratto a un’ordinanza di custodia cautelare.

L’uomo deve scontare una condanna a 7 anni di carcere per diversi reati, alcuni dei quali aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso. Le accuse sono legate principalmente allo smaltimento illecito di rifiuti durante interventi di ripristino effettuati dopo la mareggiata che colpì Rapallo, in Liguria, nel 2018.

Le indagini, condotte dalle Squadre Mobili delle Questure di Genova e Napoli sotto il coordinamento della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Genova, hanno evidenziato come il fuggitivo avesse messo in atto numerose strategie per evitare la cattura. Tra queste, il continuo cambio di telefoni cellulari e SIM, intestate a prestanome stranieri, l’utilizzo di documenti falsi e l’interruzione totale dei rapporti con i familiari.

La sua latitanza è però terminata quando si è presentato in una struttura sanitaria a Pompei per un controllo medico. Qui è stato individuato dagli agenti e trovato in possesso di una carta d’identità elettronica e di una patente contraffatte. Poiché uno di questi documenti era valido per l’espatrio, è stato considerato concreto il rischio di fuga. Di conseguenza, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Secondigliano, a Napoli.