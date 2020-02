Giugliano, Ho.Re.Ca. Pascarella: open day per gli operatori del settore food, bar e ristorazione

Giugliano. Avrà luogo martedi 3 marzo 2020 in via Ripuaria a Giugliano, l’open day di Ho.Re.Ca. Pascarella. Un evento indirizzato a operatori del settore food come Barman, Pizzaioli, chef e ristoratori.

L’azienda HORECA PASCARELLA, nata nel 2014 dopo una trentennale esperienza nel settore ho.re.ca. del signor Nunzio Pascarella e dei suoi tre figli, riesce nell’intento di diventare un punto di riferimento nel campo del food service con la presenza dei suoi prodotti nelle più svariate cucine del territorio campano tra ristoranti, pizzerie, pub, mense, hotel e professionisti nel settore catering e banqueting.

Essa mette a disposizione della sua clientela una gamma di oltre 4000 articoli ognuno dei quali scelto con passione e dedizione dalla proprietà in persona, e capaci di soddisfare ogni tipo di esigenza, per ogni tipologia di cucina.

lnoltre l’azienda è in grado di garantire alla sua clientela, oltre ai prodotti abitualmente in commercio, anche prodotti di assoluta esclusività per quanto riguarda le linee di formaggi, salumi, carni, olii, pomodori, pasta, organizzando in sede degustazioni periodiche dei più svariati prodotti con l’intento di rendere partecipe il cliente alla vita aziendale.

L’azienda ha saputo poi organizzare nel tempo una efficientissima filiera organizzativa, riuscendo a garantire una consegna celere rigorosamente effettuata con personale qualificato e trasportata a temperatura controllata per permettere alla sua clientela di godersi un pò più di relax.

L’appuntamento è dunque per martedi 3 marzo 2020 dalle 9,30 alle 19,30. nella bellissima location Locanda Luna di miele, la famiglia Horeca Pascarella delizierà gli ospiti con tantissime degustazioni e intrecci gastronomici.

Ci sarà anche un’area playground per i più piccoli, area Calcionapoli24.it per i tifosi della squadra della nostra città, e tante altre novità.

