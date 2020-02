Castel Volturno, caso sospetto di Coronavirus al Pianeta Grande

Caso sospetto di coronavirus a Castel Volturno. Un uomo di nazionalità bulgara con polmonite asintomatica è giunto al pronto soccorso della clinica Pineta Grande.

Nella struttura sanitaria sono scattate tutte le procedure di emergenza. Pare che l’uomo non sia entrato in contatto con il virus, ma per fugare ogni dubbio i medici hanno effettuato analisi del sangue e un tampone faringeo, che è stato subito spedito all’ospedale Cotugno di Napoli per essere analizzato.