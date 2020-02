Amiche da morire: trama, cast, curiosità e trailer del film

Amiche da morire stasera su Rai 3 dalle 21 e 20. Una commedia tutta al femminile dai risvolti thriller, scritta e diretta nel 2013 da una esordiente Giorgia Farina, con un trio di attrici brillanti nel cast.

Amiche da morire: trama

Amiche da morire presenta la vicenda di Gilda, Crocetta e Olivia tre donne completamente diverse che abitano nello stesso paese siciliano. Le tre non si frequentano per via del modo di vivere diverso che hanno. Gilda fa la prostituta, Crocetta è una iettatrice e Olivia è una giovane sposa fedele. Olivia ha dei dubbi sulla fedeltà del marito Rocco e chiede il consiglio di Gilda. Per capire la situazione le due vanno ad esplorare la caverna dove Rocco tiene la barca e dove spesso questo passa il suo tempo libero. Trovano Crocetta che ha abbandonato la casa dei genitori e sta aspetta il mattino per imbarcarsi sul traghetto. Riescono però a vedere Rocco che imballa armi e mazzette di denaro.

Rocco infatti fa parte di una banda di rapinatori, si sta preparando alla fuga dalla polizia. In un litigio con la moglie, Rocco confessa tutto. Confessa anche ad Olivia di non amarla affatto e di essere intenzionato ad abbandonarla. La giovane sposa, in uno stato di shock prende una delle pistole del marito e lo spara. Rocco muore. A questo punto il corpo deve sparire e la refurtiva servirà alle tre donne a vivere. Il poliziotto Nico Malachia è sulle tracce di Rocco e dei suoi complici. La sua attenzione viene catturata dal fatto che tre donne così diverse siano così unite.

Pensa quindi che le tre siano complici e proteggano la latitanza di Rocco. I complici di Rocco intanto vorrebbero sapere che fine hanno fatto sia l’uomo che il bottino frutto delle rapine. Decidono dunque di braccare sua moglie Olivia. Da questa tentata estorsione ne nasce una colluttazione durante la quale la donna, con la pistola a suo tempo sottratta all’arsenale, uccide i due rapinatori. Il bottino ormai è delle tre donne che si mostrano abili nel tenere lontane la polizia da loro.

Cast, curiosità e trailer ufficiale

Il cast di Amiche da morire si presenta con tre personaggi femminili protagonisti. Infatti nel ruolo di Gilda troviamo Claudia Gerini, Olivia è interpretata da Cristiana Capotondi, mentre il ruolo di Crocetta è interpretato da Sabrina Impacciatore. I ruoli maschili più rilevanti sono quelli di Roco e dell’Ispettore Nino Malachia, il primo interpretato da Tommaso Ramenghi e il secondo da Vinicio Marchioni. Un cast dunque che mette al centro l’astuzia delle tre donne che generano una commedia esilarante.

Amiche da morire si presenta come un mix di indagine poliziesca, sitcom e commedia amicale, la dark comedy di Giorgia Farina deve molto alle serie tv americane, dirompenti e spiritose. Infatti nel film a trionfare non è il romanticismo, che risolve il conflitto uomo-donna con l’ideale dell’amore, ma una certa malizia e individualismo.

La pellicola nonostante sia ambientato in Sicilia, è stato girato in Puglia: tra Monopoli, Polignano a Mare e Massafra. Giorgia Farina, la regista del film e autrice anche del soggetto e della sceneggiatura, qui all’esordio due anni dopo si è cimentata nella pellicola Ho ucciso Napoleone. La pellicola ha riscosso molto successo, infatti ha ottenuto il Globo d’oro 2013 come Miglior sceneggiatura e la nomination per la regia ai David di Donatello.

Dove vedere il film

Amiche da morire andrà in onda questa sera su Rai 3 a partire dalle 21 e 20 (disponibile anche su Rai Play in diretta), ma possiamo cominciare a conoscere meglio i personaggi guardando il trailer ufficiale della pellicola disponibile su YouTube.