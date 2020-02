Skullbreaker Challenge, il folle “gioco” tra ragazzini che sta spopolando su Tik Tok. Video

Sta spopolando sui social una nuova challenge tra i ragazzi. Si chiama “Skullbreaker Challenge” ed è un gioco pericoloso che può causare gravi danni a chi lo subisce. Questa nuova “sfida” rientra a pieno titolo tra quelle diventate virali grazie a piattaforme come YouTube, TikTok o Instagram nelle quali i partecipanti lasciano da parte il buon senso per guadagnare qualche like o visualizzazione online.

Negli ultimi anni sono state diverse le challenge che hanno spopolato. Tra queste si ricorda la Planking challenge, che consisteva nello stendersi per strada mentre le auto circolano o la BirdBox Challenge, che prevedeva di compiere azioni da bendati, che hanno avuto conseguenze anche gravi su alcuni partecipanti. Altra challenge è la “Samara Challenge”, nell’aggirarsi per le strade – preferibilmente di notte – con una veste bianca e capelli (o parrucca) lunghi e scuri calati sul volto.Ora è il momento della Challenge degli sgambetti, che già dal nome non promette nulla di buono. La traduzione letterale è “spacca cranio”.

Skullbreaker Challenge, in cosa consiste la sfida

La sfida vede protagonisti tre ragazzini. In un primo momento in due si mettono ai lati della vittima e saltano contemporaneamente. In seguito sfidano la vittima dello scherzo, posta al centro, a fare lo stesso. Nella fase aerea del salto i due complici colpiscono con un calcetto all’altezza dei polpacci il povero malcapitato. Nulla di eccessivamente violento ma sufficiente a far cambiare il baricentro della vittima e a farla cadere al suolo di schiena.

La caduta, che a quel punto non si può più controllare a causa dell’inaspettato cambio del punto di equilibrio, fa impattare violentemente la vittima al suolo, facendole sbattere la schiena e la nuca. IL VIDEO.

Skullbreaker Challenge, conseguenze sulla vittima

Una caduta del genere potrebbe causare gravissimi danni a chi subisce lo scherzo. Un colpo alla nuca come quello che si prende cadendo in questo caso può causare lo svenimento immediato per via dello scuotimento del cervello. Inoltre, la violenza del colpo causa gravi traumi cranici che possono portare a danni cerebrali permanenti. Infine la caduta sulla schiena può causare traumi alla colonna vertebrale, che nei peggiori casi possono portare alla paralisi del soggetto.